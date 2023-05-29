Сенатор Грэм заявил, что рад гневу российских властей из-за его поддержки Украины
- AP
«Осознание того, что моя приверженность Украине вызвала гнев... приносит мне огромную радость», — приводит РИА Новости слова Грэма в Twitter.
Ранее в сети появилось видео, на котором Грэм во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве говорит, что россияне «умирают», а США ещё никогда так удачно не тратили деньги, оказывая помощь Украине.
По данным Reuters, Киев смонтировал видео, создав впечатление, что фразы были произнесены вместе.
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