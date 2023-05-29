Сенатор Грэм заявил, что рад гневу российских властей из-за его поддержки Украины

Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что гнев российских властей из-за его поддержки Украины вызывает у него радость.

«Осознание того, что моя приверженность Украине вызвала гнев... приносит мне огромную радость», — приводит РИА Новости слова Грэма в Twitter.

Ранее в сети появилось видео, на котором Грэм во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве говорит, что россияне «умирают», а США ещё никогда так удачно не тратили деньги, оказывая помощь Украине.

По данным Reuters, Киев смонтировал видео, создав впечатление, что фразы были произнесены вместе.

В российском МИД назвали циничной попытку оправдать людоедские заявления Линдси Грэма.

МВД России объявило в розыск американского сенатора.