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Лавров: переход в торговле на нацвалюты обеспечит оздоровляющий эффект для экономики

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Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что переход на нацвалюты в торговле будет иметь оздоровляющий эффект для мировой экономики.

«Это объективный процесс, он будет набирать темпы, и мы считаем, что это будет иметь оздоровляющее воздействие на мировую экономику, на международные торгово-экономические, инвестиционные связи», — сказал он в ходе пресс-подхода по итогам визита в Кению.

Министр добавил, что за платежами в нацвалютах будущее. И это касается не только африканских стран, но также Латинской Америки, партнёров из Азии, Ирана, Индии и КНР.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона продолжает процесс перехода к использованию национальных валют.

Лавров заявил, что работу по наращиванию использования нацвалют в странах Шанхайской организации сотрудничества уже не остановить.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев отметил, что развитие расчётов в национальных валютах делает отношения между Москвой и Пекином неуязвимыми к внешнему давлению.

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