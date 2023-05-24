Путин: Россия продолжает процесс перехода к использованию национальных валют

Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона продолжает процесс перехода к использованию национальных валют.

Соответствующее заявление он сделал на пленарной сессии II Евразийского экономического форума.

«Мы ведём курс на сокращение доли валют недружественных стран во взаимных расчётах и намерены ещё активнее работать с партнёрами во всём мире и ЕврАзЭС в том числе для полноценного перехода на национальные валюты, на использование национальных валют во внешнеторговых расчётах», — заявил он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что работу по наращиванию использования нацвалют в странах Шанхайской организации сотрудничества уже не остановить.