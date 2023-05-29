Грушко: Запад должен устранить препятствия для экспорта российской продукции

Страны Запада должны устранить препятствия по доступу российской сельхозпродукции на мировые рынки — одних заявлений недостаточно, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

«Если они заинтересованы в том, чтобы какие-то механизмы для доставки зерна существовали, они должны выполнить свои обязательства и устранить все препятствия для выхода российских продовольственных товаров на глобальные продовольственные рынки», — цитирует дипломата ТАСС.

Грушко подчеркнул, что российская сторона ожидает от Запада конкретных действий, так как политических заявлений от ООН недостаточно.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что российская часть зерновой сделки фактически не выполняется, Запад лицемерно заявляет об отсутствии разрешения на экспорт продовольствия и удобрений.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что для снятия препятствий на пути экспорта российских зерна и удобрений в рамках зерновой сделки практически ничего не сделано.

Кроме того, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил о необходимости продления зерновой сделки — это реально сделать при выполнении требований России.