Лавров: Запад задумывается об адекватности Киева после слов замглавы ГУР Украины о Путине
- РИА Новости
«Я нисколько не сомневаюсь, что кукловоды, которые сидят в Вашингтоне и Лондоне, начинают задумываться, насколько эти люди адекватны», — сказал министр.
Как передаёт РИА Новости, Лавров выразил надежду, что последуют санкции в отношении «этих так называемых руководителей».
Он добавил, что «слово не воробей, и Запад должен за эти слова отвечать».
24 мая заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Украины Вадим Скибицкий в интервью изданию Die Welt назвал Путина главной целью его ведомства.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя угрозы Главного управления разведки Минобороны Украины в адрес Путина, заявил, что службы безопасности в России знают свою работу.