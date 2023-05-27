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Лавров: Запад задумывается об адекватности Киева после слов замглавы ГУР Украины о Путине

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Глава российского МИД Сергей Лавров в видео, размещённом в Telegram-канале «Зарубин», заявил, что Соединённые Штаты и Великобритания начинают задумываться, насколько в Киеве адекватны в отношении заявлений о том, что президент России Владимир Путин является целью.
Лавров: Запад задумывается об адекватности Киева после слов замглавы ГУР Украины о Путине
  • РИА Новости

«Я нисколько не сомневаюсь, что кукловоды, которые сидят в Вашингтоне и Лондоне, начинают задумываться, насколько эти люди адекватны», — сказал министр.

Как передаёт РИА Новости, Лавров выразил надежду, что последуют санкции в отношении «этих так называемых руководителей».

Он добавил, что «слово не воробей, и Запад должен за эти слова отвечать».

24 мая заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Украины Вадим Скибицкий в интервью изданию Die Welt назвал Путина главной целью его ведомства.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя угрозы Главного управления разведки Минобороны Украины в адрес Путина, заявил, что службы безопасности в России знают свою работу.

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