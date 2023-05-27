РИА Новости: корабль «Иван Хурс» атаковали беспилотники западного производства
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник.
«Управление ими осуществлялось с использованием вмонтированных модулей спутникового интернета Starlink, полученных Киевом от США», — говорится в сообщении.
Отмечается, что целеуказание БПЛА, атаковавшим корабль, обеспечивали американские средства разведки.
Ранее в Минобороны России подтвердили, что корабль «Иван Хурс» прибыл в Севастополь.
Как стало известно, киевский режим 24 мая попытался атаковать тремя беспилотными быстроходными катерами корабль «Иван Хурс» Черноморского флота России.