РИА Новости: корабль «Иван Хурс» атаковали беспилотники западного производства

Беспилотные катера, атаковавшие корабль Черноморского флота России «Иван Хурс», запускали из военно-морского оперативного центра, открытого при участии США в Очакове в 2018 году.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник.

«Управление ими осуществлялось с использованием вмонтированных модулей спутникового интернета Starlink, полученных Киевом от США», — говорится в сообщении.

Отмечается, что целеуказание БПЛА, атаковавшим корабль, обеспечивали американские средства разведки.

Ранее в Минобороны России подтвердили, что корабль «Иван Хурс» прибыл в Севастополь.

Как стало известно, киевский режим 24 мая попытался атаковать тремя беспилотными быстроходными катерами корабль «Иван Хурс» Черноморского флота России.