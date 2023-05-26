В Минобороны России подтвердили, что корабль «Иван Хурс» прибыл в Севастополь
- РИА Новости
«Разведывательный корабль Черноморского флота «Иван Хурс» прибыл в пункт постоянного базирования в Севастополе после выполнения специальных задач в акватории Чёрного моря», — говорится в заявлении в Telegram.
В оборонном ведомстве сообщили, что 24 мая три украинских беспилотных катера попытались атаковать корабль, они были уничтожены с помощью штатного вооружения.
«В пункте базирования корабль пополнит материальные запасы, после чего продолжит выполнение задач по предназначению», — подчеркнули в Минобороны.
Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что никаких повреждений на борту судна нет, оно готово дальше выполнять поставленные задачи.
Также Министерство обороны показало видео атаки украинских беспилотников.