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В Минобороны России подтвердили, что корабль «Иван Хурс» прибыл в Севастополь

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Разведывательный корабль «Иван Хурс» прибыл в Севастополь, после пополнения запасов он продолжит выполнение своих задач. Об этом сообщили в Минобороны России.
В Минобороны России подтвердили, что корабль «Иван Хурс» прибыл в Севастополь
  • РИА Новости

«Разведывательный корабль Черноморского флота «Иван Хурс» прибыл в пункт постоянного базирования в Севастополе после выполнения специальных задач в акватории Чёрного моря», — говорится в заявлении в Telegram.

В оборонном ведомстве сообщили, что 24 мая три украинских беспилотных катера попытались атаковать корабль, они были уничтожены с помощью штатного вооружения.

«В пункте базирования корабль пополнит материальные запасы, после чего продолжит выполнение задач по предназначению», — подчеркнули в Минобороны.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что никаких повреждений на борту судна нет, оно готово дальше выполнять поставленные задачи.

Также Министерство обороны показало видео атаки украинских беспилотников.

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