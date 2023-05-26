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Отразивший атаку беспилотников ВСУ корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастополь

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В Севастополь вернулся российский разведывательный корабль «Иван Хурс», на который 24 мая попытались напасть ВСУ с помощью беспилотных катеров, сообщил Telegram-канал «Черноморский флот».
Отразивший атаку беспилотников ВСУ корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастополь
  • РИА Новости

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, никаких повреждений на борту судна нет, оно готово дальше выполнять поставленные задачи.

Утром 24 мая ВСУ с помощью беспилотных быстроходных катеров попытались атаковать корабль, который выполняет задачи по обеспечению безопасности газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток».

Все катера были уничтожены огнём из штатного вооружения корабля.

Министерство обороны показало видео атаки украинских беспилотников.

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