Отразивший атаку беспилотников ВСУ корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастополь
- РИА Новости
Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, никаких повреждений на борту судна нет, оно готово дальше выполнять поставленные задачи.
Утром 24 мая ВСУ с помощью беспилотных быстроходных катеров попытались атаковать корабль, который выполняет задачи по обеспечению безопасности газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток».
Все катера были уничтожены огнём из штатного вооружения корабля.
Министерство обороны показало видео атаки украинских беспилотников.