Отразивший атаку беспилотников ВСУ корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастополь

В Севастополь вернулся российский разведывательный корабль «Иван Хурс», на который 24 мая попытались напасть ВСУ с помощью беспилотных катеров, сообщил Telegram-канал «Черноморский флот».

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, никаких повреждений на борту судна нет, оно готово дальше выполнять поставленные задачи.

Утром 24 мая ВСУ с помощью беспилотных быстроходных катеров попытались атаковать корабль, который выполняет задачи по обеспечению безопасности газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток».

Все катера были уничтожены огнём из штатного вооружения корабля.

Министерство обороны показало видео атаки украинских беспилотников.