Песков: Россия выполнит свои союзнические обязательства по безопасности Белоруссии

Звучащие из Польши заявления о готовности поддержать переворот в Белоруссии являются вмешательством в дела другого государства, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Российская Федерация будет выполнять свои союзнические обязательства по обеспечению безопасности Белоруссии.

Фрагмент с выступлением Пескова опубликовал журналист Павел Зарубин.

Песков напомнил, что Белоруссия является партнёром, союзником и братским государством для России.

«Естественно, Российская Федерация имеет обязательства по обеспечению безопасности Белоруссии, что мы и будем делать перед лицом такой очевидной угрозы», — сказал представитель Кремля.

С заявлениями, о которых говорит Песков, ранее выступил бывший заместитель обороны Польши Вальдемар Скшипчак.

По его словам, Варшава готовится к тому, что в Белоруссии произойдёт вооружённый переворот, который польские власти намерены поддерживать.

В конце марта белорусский президент Александр Лукашенко сообщил, что Запад готовится вторгнуться на территорию Белоруссии для уничтожения страны. По его словам, полным ходом идёт формирование «неких полков, хоругвей, легионов» для последующего переворота в республике.

В Минобороны Белоруссии напомнили, что военные страны прошли полный курс обучения работе на комплексах С-400 и «Искандер», Минск готов «отрезвить горячие головы» в Европе, которые пожелают совершить агрессивные действия против республики.

Также президент России Владимир Путин сообщил, что на территории Белоруссии к 1 июля будет построено хранилище для тактического ядерного оружия.