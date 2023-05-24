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Экс-замглавы МО Польши заявил, что Варшава готовится поддержать переворот в Белоруссии

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Бывший заместитель обороны Польши Вальдемар Скшипчак заявил, что Варшава готовится к тому, что в Белоруссии произойдёт вооружённый переворот, который польские власти намерены поддерживать.
Экс-замглавы МО Польши заявил, что Варшава готовится поддержать переворот в Белоруссии
  • Gettyimages.ru

Об этом он сказал в эфире Polsat.

«Мы готовимся к восстанию в Белоруссии, потому что оно произойдёт», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, речь идёт о войсковой операции.

«Нужно быть готовым поддержать войска, которые будут вести операцию против Лукашенко», — продолжил Скшипчак.

В конце марта белорусский президент Александр Лукашенко сообщил, что Запад готовится вторгнуться на территорию Белоруссии для уничтожения страны. По его словам, полным ходом идёт формирование «неких полков, хоругвей, легионов» для последующего переворота в республике.

В Минобороны Белоруссии напомнили, что военные страны прошли полный курс обучения работе на комплексах С-400 и «Искандер», Минск готов «отрезвить горячие головы» в Европе, которые пожелают совершить агрессивные действия против республики.

Также президент России Владимир Путин сообщил, что на территории Белоруссии к 1 июля будет построено хранилище для тактического ядерного оружия.

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