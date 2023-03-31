Лукашенко: Запад готовится вторгнуться на территорию Белоруссии для уничтожения страны

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В ходе послания народу и национальному собранию белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Запад готовится вторгнуться на территорию Белоруссии для уничтожения страны.

«Полным ходом идёт формирование неких полков, хоругвей, легионов, для последующего переворота в Белоруссии. Они (страны Запада. — RT) готовятся вторгнуться на территорию Белоруссии для уничтожения нашей страны», — заявил Лукашенко.

Он подчеркнул, что Запад превращает беглых белорусов в боевиков, а на территорию Белоруссии забрасывают террористов для проведения диверсий и актов устрашения.

Лукашенко также отметил, что в истории независимого белорусского государства никогда не стоял так остро вопрос сохранения суверенитета.

Ранее замглавы российского МИД Михаил Галузин в интервью RTVI заявил, что Россия допускает, что в Белоруссию с Украины могут быть переброшены диверсионные группы, желающие свержения руководства республики.

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