Лукашенко: в истории Белоруссии никогда не стоял так остро вопрос сохранения суверенитета

В истории независимого белорусского государства никогда не стоял так остро вопрос сохранения суверенитета. Об этом в ходе послания народу и национальному собранию заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Тема нашего сегодняшнего мероприятия... — условия сохранения суверенитета и независимости», — заявил Лукашенко.

Он подчеркнул, что никогда раньше в истории Белоруссии этот вопрос не стоял так остро.

«Никогда ещё в истории мы не подходили к такой опасной черте, когда надо уделить особое внимание сохранению суверенитета и независимости нашей страны», — отметил Лукашенко.

21 марта Лукашенко провёл совещание с силовым блоком Белоруссии.