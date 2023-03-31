Лукашенко: в истории Белоруссии никогда не стоял так остро вопрос сохранения суверенитета
«Тема нашего сегодняшнего мероприятия... — условия сохранения суверенитета и независимости», — заявил Лукашенко.
Он подчеркнул, что никогда раньше в истории Белоруссии этот вопрос не стоял так остро.
«Никогда ещё в истории мы не подходили к такой опасной черте, когда надо уделить особое внимание сохранению суверенитета и независимости нашей страны», — отметил Лукашенко.
21 марта Лукашенко провёл совещание с силовым блоком Белоруссии.