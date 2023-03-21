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Лукашенко собрал совещание с силовым блоком Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко собрал совещание с силовым блоком страны.
Лукашенко собрал совещание с силовым блоком Белоруссии
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

Об этом сообщило агентство БЕЛТА.

На совещание приглашены представители и руководство органов прокуратуры, Следственного комитета, КГБ, МВД, Минобороны, МЧС, Госпогранкомитета и других ведомств.

Ранее Лукашенко сообщил, что спецслужбы изъяли арсенал оружия и взрывчатки, предназначавшийся для терактов в стране.

Генпрокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что в стране отмечается стремительная радикализация действий экстремистов.

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