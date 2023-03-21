Лукашенко собрал совещание с силовым блоком Белоруссии
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Об этом сообщило агентство БЕЛТА.
На совещание приглашены представители и руководство органов прокуратуры, Следственного комитета, КГБ, МВД, Минобороны, МЧС, Госпогранкомитета и других ведомств.
Ранее Лукашенко сообщил, что спецслужбы изъяли арсенал оружия и взрывчатки, предназначавшийся для терактов в стране.
Генпрокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что в стране отмечается стремительная радикализация действий экстремистов.