Лукашенко: спецслужбы изъяли арсенал оружия, предназначавшийся для терактов в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что спецслужбы изъяли арсенал оружия и взрывчатки, предназначавшийся для терактов в стране.

Об этом сообщает БЕЛТА в своём Telegram.

«Изьят целый арсенал оружия и взрывчатки, предназначавшийся для «громких» терактов в отношении граждан и должностных лиц государственных органов», — сказал он.

Он также добавил, что, несмотря на вооружённое сопротивление, все сотрудники силовых ведомств остались живы.

«За что молодцы наши ребята — при такой острой ситуации, когда со стороны террористов применялись гранаты и оружие, не погиб ни один сотрудник группы «Альфа». Хорошая операция, хорошая работа», — отметил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко назвал Зеленского гнидой за попытку диверсии на аэродроме под Минском.