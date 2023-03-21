Генпрокурор Белоруссии заявил о стремительной радикализации действий экстремистов

Генпрокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что в стране отмечается стремительная радикализация действий экстремистов.

«В настоящее время обстановка характеризуется стремительной радикализацией действий экстремистов», — заявил Швед, его слова приводит агентство БЕЛТА.

Он заявил о необходимости совершенствовать деятельность правоохранительных органов по предотвращению терроризма.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что спецслужбы изъяли арсенал оружия и взрывчатки, предназначавшийся для терактов в стране.