Генпрокурор Белоруссии заявил о стремительной радикализации действий экстремистов
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«В настоящее время обстановка характеризуется стремительной радикализацией действий экстремистов», — заявил Швед, его слова приводит агентство БЕЛТА.
Он заявил о необходимости совершенствовать деятельность правоохранительных органов по предотвращению терроризма.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что спецслужбы изъяли арсенал оружия и взрывчатки, предназначавшийся для терактов в стране.