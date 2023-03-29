МИД России: в Белоруссию с Украины могут быть переброшены диверсионные группы

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Замглавы российского МИД Михаил Галузин в интервью RTVI заявил, что Россия допускает, что в Белоруссию с Украины могут быть переброшены диверсионные группы, желающие свержения руководства республики.
МИД России: в Белоруссию с Украины могут быть переброшены диверсионные группы
  • © МИД России

«За последние месяцы существенно ужесточилась риторика представителей «белорусских националистических формирований», воюющих в составе ВСУ в Донбассе и активно поддерживаемых киевскими властями и их западными кураторами», — цитирует его ТАСС.

По словам Галузина, командиры «головорезов-наёмников открыто говорят», что в будущем планируют применить свой боевой опыт «для силового свержения действующего белорусского руководства».

«В этой связи нельзя исключать возможной переброски в республику подобных диверсионных групп», — сказал он.

Ранее член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной рады Давид Арахамия допустил возможность усиления мобилизации на Украине и открытия фронта с Белоруссией в случае размещения там российского тактического ядерного оружия.

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