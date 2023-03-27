Депутат Рады Арахамия допустил возможность открытия фронта с Белоруссией и нового призыва

Член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной рады Давид Арахамия допустил возможность открытия фронта с Белоруссией в случае размещения там российского тактического ядерного оружия.

«Если они (в России. — RT) действительно серьёзно подойдут к этому, я думаю, мы столкнёмся с настоящим вызовом открытия второго фронта», — сказал он в эфире телеканала Sky News. Его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что в этом случае ещё больше граждан должны будут быть призваны в армию.

Ранее глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что ЕС готов ввести новые санкции при размещении Россией тактического ядерного оружия в Белоруссии.