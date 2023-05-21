В Минобороны Белоруссии заявили о готовности отрезвить горячие головы в Европе

Белоруссия готова отрезвить горячие головы в Европе, которые пожелают совершить агрессивные действия против республики. Об этом заявил помощник главы белорусского Минобороны Леонид Касинский.

«Если у горячих голов возникнет желание совершить какие-то действия агрессивного характера в отношении нашей страны, мы готовы их отрезвить», — сказал он в интервью телеканалу ОНТ.

Касинский добавил, что белорусские военные прошли полный курс обучения работе на комплексах С-400 и «Искандер».

Ранее в Белоруссии заявили о подготовке площадок для размещения стратегических ракетных комплексов.

Также президент России Владимир Путин сообщил, что на территории Белоруссии к 1 июля будет построено хранилище для тактического ядерного оружия.