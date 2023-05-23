МИД: G7 не смогут одурачить мир, называя Китай угрозой

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что G7 не смогут одурачить мир, называя Китай угрозой.

«Если Китай — угроза, то чем тогда являются некоторые члены G7, которые развязывают войны с суверенными государствами, свергают законное правительство в других странах», — приводит РИА Новости слова Чуньин в Twitter.

Она отметила, что реальному миру не получиться «промыть мозг или одурачить».

Дипломат также опубликовала инфографику, показывающую из каких международных соглашений США вышли в последние годы.

Как отмечал глава российского МИД Сергей Лавров, решения стран G7 в японской Хиросиме направлены на двойное сдерживание России и Китая.