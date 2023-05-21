Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

МИД России: итогом встречи G7 стали пассажи антироссийского и антикитайского характера

Короткая ссылка
Итогом саммита G7 в японской Хиросиме стали пассажи антироссийского и антикитайского характера, заявили в Министерстве иностранных дел России.
МИД России: итогом встречи G7 стали пассажи антироссийского и антикитайского характера
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Её (встречи. — RT) основной итог — набор заявлений, насыщенных одиозными пассажами антироссийского, а также антикитайского характера», — говорится в заявлении министерства.

Как отметили в МИД, страны G7 предпринимают попытки привлечь незападные страны к своей политике и не позволять им развивать отношения с Москвой и Пекином.

Также в МИД России заявили, что результатом саммита стран G7 стало принятие политизированных решений.

Как отмечал глава российского МИД Сергей Лавров, решения стран G7 в японской Хиросиме направлены на двойное сдерживание России и Китая.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить