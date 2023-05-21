МИД России: итогом встречи G7 стали пассажи антироссийского и антикитайского характера
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.
«Её (встречи. — RT) основной итог — набор заявлений, насыщенных одиозными пассажами антироссийского, а также антикитайского характера», — говорится в заявлении министерства.
Как отметили в МИД, страны G7 предпринимают попытки привлечь незападные страны к своей политике и не позволять им развивать отношения с Москвой и Пекином.
Также в МИД России заявили, что результатом саммита стран G7 стало принятие политизированных решений.
Как отмечал глава российского МИД Сергей Лавров, решения стран G7 в японской Хиросиме направлены на двойное сдерживание России и Китая.