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Захарова напомнила замглавы польского МИД Мулярчику о вкладе СССР в освобождение Варшавы

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова напомнила замглавы МИД Польши Аркадиушу Мулярчику о вкладе СССР в освобождение Варшавы в ответ на его заявление о подсчёте ущерба «от действий Советского Союза во время и после Второй мировой».
Захарова напомнила замглавы польского МИД Мулярчику о вкладе СССР в освобождение Варшавы
  • РИА Новости

«Предлагаю только за Сусанина потребовать половину Польши. А необразованным напоминаю о вкладе СССР в освобождение Варшавы от нацистов и восстановление польского государства после Второй мировой», — написала Захарова в Telegram.

Ранее Мулярчик заявил, что Польша начала подсчитывать ущерб от действий СССР во время и после Второй мировой войны.

В начале мая глава бюро международной политики канцелярии польского президента Марчин Пшидач заявил, что Польша хочет добиться выплаты репараций от ФРГ, а потом может начать дискуссию и с Россией на эту тему.

Канцлер Германии Олаф Шольц отметил тогда, что вопрос о репарациях Польше урегулирован международным правом.

Вместе с этим в российском МИД заявили, что претензии Польши к России касательно выплаты репараций находятся в области политических фантазий.

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