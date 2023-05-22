Захарова напомнила замглавы польского МИД Мулярчику о вкладе СССР в освобождение Варшавы
- РИА Новости
«Предлагаю только за Сусанина потребовать половину Польши. А необразованным напоминаю о вкладе СССР в освобождение Варшавы от нацистов и восстановление польского государства после Второй мировой», — написала Захарова в Telegram.
Ранее Мулярчик заявил, что Польша начала подсчитывать ущерб от действий СССР во время и после Второй мировой войны.
В начале мая глава бюро международной политики канцелярии польского президента Марчин Пшидач заявил, что Польша хочет добиться выплаты репараций от ФРГ, а потом может начать дискуссию и с Россией на эту тему.
Канцлер Германии Олаф Шольц отметил тогда, что вопрос о репарациях Польше урегулирован международным правом.
Вместе с этим в российском МИД заявили, что претензии Польши к России касательно выплаты репараций находятся в области политических фантазий.