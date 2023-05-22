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В Польше заявили о начале подсчёта ущерба от СССР во время и после Второй мировой войны

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Заместитель польского МИД Аркадиуш Мулярчик заявил, что Польша начала подсчитывать ущерб от действий СССР во время и после Второй мировой войны.
В Польше заявили о начале подсчёта ущерба от СССР во время и после Второй мировой войны
  • Gettyimages.ru

«Институт военных дел работает над таким докладом. Это должна быть солидная работа, показывающая как весь аспект оккупации, так и демонтаж заводов на западных землях, позже эксплуатацию польского государства, неблагоприятные угольные контракты. Мы над этим работаем, и такой доклад будет создан», — цитирует его РИА Новости.

В начале мая глава бюро международной политики канцелярии польского президента Марчин Пшидач заявил, что Польша хочет добиться выплаты репараций от ФРГ, а потом может начать дискуссию и с Россией на эту тему.

В октябре прошлого года министр иностранных дел Польши Збигнев Рау подписал ноту с требованием репараций от Германии за ущерб, причинённый во время Второй мировой войны.

Канцлер Германии Олаф Шольц отметил тогда, что вопрос о репарациях Польше урегулирован международным правом.

Вместе с этим в российском МИД заявили, что претензии Польши к России касательно выплаты репараций находятся в области политических фантазий.

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