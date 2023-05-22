Guardian: усиление санкций против России со стороны G7 говорит о провале Запада

Обозреватель Guardian Ларри Эллиотт заявил, что решение G7 усилить санкционное давление на Россию говорит лишь о беспомощности Запада.

«Запад твёрдо поддерживает Украину в борьбе с агрессией. Это также признак неудачи», — отметил Эллиотт.

По его словам, несмотря на разговоры о быстрой победе, никакого нокаута «в экономической войне» против России не случилось. По мнению обозревателя, санкции наоборот стимулируют россиян заменять импортные товары продуктами собственного производства.

«Без сомнения, Россия чувствует влияние санкций, но и Запад тоже», — резюмировал Эллиот.

При этом он отметил рост цен на энергоносители и продукты питания, а также падение уровня жизни в Европе.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью телеканалу ZDF заявила, что ЕС включит в 11-й пакет санкций против России более 90 компаний.

Также лидеры G7 заявили о намерении ускорить отказ от зависимости от российских энергоносителей.