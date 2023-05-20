Глава ЕК: ЕС включит в 11-й пакет санкций против России более 90 компаний

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в интервью телеканалу ZDF заявила, что ЕС включит в 11-й пакет санкций против России более 90 компаний.

Как она отметила, в отношении соответствующих компаний якобы есть доказательства обхода антироссийских санкций.

«В 11-м пакете у нас более 90 компаний по всему миру, в отношении которых у нас имеются чёткие доказательства того, что они нарушают санкции, то есть доставляют санкционные товары в Россию напрямую из Европейского союза через третьи страны», — цитирует её ТАСС.

Она подчеркнула, что среди данных компаний около восьми зарегистрированы в Китае.

15 мая Урсула фон дер Ляйен заявляла, что новые антироссийские санкции Европейского союза усилят ограничения на транзит товаров двойного назначения в третьи страны через территорию России.