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Глава ЕК: ЕС включит в 11-й пакет санкций против России более 90 компаний

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Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в интервью телеканалу ZDF заявила, что ЕС включит в 11-й пакет санкций против России более 90 компаний.
Глава ЕК: ЕС включит в 11-й пакет санкций против России более 90 компаний
  • AP

Как она отметила, в отношении соответствующих компаний якобы есть доказательства обхода антироссийских санкций.

«В 11-м пакете у нас более 90 компаний по всему миру, в отношении которых у нас имеются чёткие доказательства того, что они нарушают санкции, то есть доставляют санкционные товары в Россию напрямую из Европейского союза через третьи страны», — цитирует её ТАСС.

Она подчеркнула, что среди данных компаний около восьми зарегистрированы в Китае.

15 мая Урсула фон дер Ляйен заявляла, что новые антироссийские санкции Европейского союза усилят ограничения на транзит товаров двойного назначения в третьи страны через территорию России.

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