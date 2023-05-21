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Спикер палаты представителей заявил, что обсудит с Байденом госдолг 22 мая

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Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что 22 мая обсудит с американским президентом Джо Байденом вопросы, связанные с госдолгом.
Спикер палаты представителей заявил, что обсудит с Байденом госдолг 22 мая
  • AP

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Маккарти отметил, что продуктивно побеседовал с Байденом, который обещал позвонить ему с борта самолёта по пути в Вашингтон из Японии.

Ранее Байден не стал исключать возможность дефолта, ответственность за это он заранее возложил на республиканцев в конгрессе.

Инвестор Джим Роджерс заявил, что американский доллар начинает утрачивать лидирующие позиции, поскольку Соединённые Штаты являются самым большим должником в мире.

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