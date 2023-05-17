Инвестор Роджерс: доллар США утрачивает статус лидирующей валюты в мире
Об этом пишет РИА Новости.
«Люди начинают отказываться от использования доллара, в частности, потому что США являются крупнейшей страной-должником в истории», — сказал он.
Роджерс также подчеркнул важность нейтральности международной валюты.
«Сейчас Вашингтон меняет правила игры, и если они разозлятся на вас, они могут вас отключить», — добавил инвестор.
Ранее Роджерс заявил, что Соединённые Штаты не объявят дефолт, но растущий госдолг не позволит государству избежать в будущем серьёзных экономических проблем.
По его словам, США могут делать вид, будто собираются объявить дефолт, но они не станут этого делать и «всё будет только ухудшаться».
11 мая американский инвестор, бывший ведущий Fox News Клейтон Моррис заявил, что введённые в отношении России западные экономические санкции ускорили отказ от доллара и уничтожили экономику Украины.