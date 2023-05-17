Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Инвестор Роджерс: доллар США утрачивает статус лидирующей валюты в мире

Короткая ссылка
Инвестор Джим Роджерс заявил, что американский доллар начинает утрачивать лидирующие позиции, поскольку Соединённые Штаты являются самым большим должником в мире.

Об этом пишет РИА Новости.

«Люди начинают отказываться от использования доллара, в частности, потому что США являются крупнейшей страной-должником в истории», — сказал он.

Роджерс также подчеркнул важность нейтральности международной валюты.

«Сейчас Вашингтон меняет правила игры, и если они разозлятся на вас, они могут вас отключить», — добавил инвестор.

Ранее Роджерс заявил, что Соединённые Штаты не объявят дефолт, но растущий госдолг не позволит государству избежать в будущем серьёзных экономических проблем.

По его словам, США могут делать вид, будто собираются объявить дефолт, но они не станут этого делать и «всё будет только ухудшаться».

11 мая американский инвестор, бывший ведущий Fox News Клейтон Моррис заявил, что введённые в отношении России западные экономические санкции ускорили отказ от доллара и уничтожили экономику Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить