Red Pilled TV: западные антироссийские санкции резко ускорили отказ от доллара в мире
Об этом он сказал на YouTube-канале Red Pilled TV.
«Как ни парадоксально, санкции, которые были введены для сдерживания России, уничтожили экономику Украины», — цитирует Морриса РИА Новости.
Журналист напомнил, что показатели российского ВВП вернулись к показателям, которые существовали до февраля 2022 года.
Моррис также отметил, что санкции привели к изменению положения доллара в мире. По его словам, с 2001 по 2022 годы доля мировых валютных резервов, хранящихся в американской валюте, опустилась с 71% до 55%.
За последний год она сократилась ещё на 8%, добавил он.
«Главный вывод здесь следующий: за последний год доля доллара снижалась в десять раз быстрее, чем в среднем за последние два десятилетия», — заключил Моррис.
Ранее замглавы МИД России Александр Панкин выразил уверенность, что процесс дедолларизации уже запущен, рано или поздно доминирование этой валюты в мире закончится.