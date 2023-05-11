Red Pilled TV: западные антироссийские санкции резко ускорили отказ от доллара в мире

Введённые в отношении России западные экономические санкции ускорили отказ от доллара и уничтожили экономику Украины, заявил американский инвестор, бывший ведущий Fox News Клейтон Моррис.

Об этом он сказал на YouTube-канале Red Pilled TV.

«Как ни парадоксально, санкции, которые были введены для сдерживания России, уничтожили экономику Украины», — цитирует Морриса РИА Новости.

Журналист напомнил, что показатели российского ВВП вернулись к показателям, которые существовали до февраля 2022 года.

Моррис также отметил, что санкции привели к изменению положения доллара в мире. По его словам, с 2001 по 2022 годы доля мировых валютных резервов, хранящихся в американской валюте, опустилась с 71% до 55%.

За последний год она сократилась ещё на 8%, добавил он.

«Главный вывод здесь следующий: за последний год доля доллара снижалась в десять раз быстрее, чем в среднем за последние два десятилетия», — заключил Моррис.

Ранее замглавы МИД России Александр Панкин выразил уверенность, что процесс дедолларизации уже запущен, рано или поздно доминирование этой валюты в мире закончится.