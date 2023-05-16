Инвестор: дефолта в США не случится, но госдолг не даст стране избежать серьёзных проблем
Об этом пишет РИА Новости.
«Если они поднимут потолок госдолга, это лишь ухудшит ситуацию — а они сделают это», — отметил он.
По словам Роджерса, США могут делать вид, будто собираются объявить дефолт, но они не станут этого делать и «всё будет только ухудшаться».
Ранее в Белом доме сообщили, что американский лидер Джо Байден 16 мая проведёт новый раунд переговоров с лидерами конгресса по проблеме повышения потолка госдолга.
Глава Минфина Соединённых Штатов Джанет Йеллен подтвердила оценочную дату дефолта США 1 июня и призвала повысить потолок госдолга.