Инвестор: дефолта в США не случится, но госдолг не даст стране избежать серьёзных проблем

Соединённые Штаты не объявят дефолт, но растущий госдолг не позволит государству избежать в будущем серьёзных экономических проблем, заявил американский инвестор Джим Роджерс.

Об этом пишет РИА Новости.

«Если они поднимут потолок госдолга, это лишь ухудшит ситуацию — а они сделают это», — отметил он.

По словам Роджерса, США могут делать вид, будто собираются объявить дефолт, но они не станут этого делать и «всё будет только ухудшаться».

Ранее в Белом доме сообщили, что американский лидер Джо Байден 16 мая проведёт новый раунд переговоров с лидерами конгресса по проблеме повышения потолка госдолга.

Глава Минфина Соединённых Штатов Джанет Йеллен подтвердила оценочную дату дефолта США 1 июня и призвала повысить потолок госдолга.