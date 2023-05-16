Белый дом: Байден 16 мая проведёт встречу с лидерами конгресса по проблеме госдолга

Американский лидер Джо Байден 16 мая проведёт новый раунд переговоров с лидерами конгресса по проблеме повышения потолка госдолга.

Об этом сообщает Белый дом.

Как передаёт РИА Новости, в переговорах также примут участие спикер палаты представителей Кевин Маккарти, лидер демократического меньшинства в палате представителей Хаким Джеффрис, лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл и лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер.

Ранее глава Минфина Соединённых Штатов Джанет Йеллен подтвердила оценочную дату дефолта США 1 июня и призвала повысить потолок госдолга.