Глава Минфина США подтвердила оценочную дату дефолта страны 1 июня

Глава Минфина Соединённых Штатов Джанет Йеллен подтвердила оценочную дату дефолта США 1 июня и призвала повысить потолок госдолга.

Об этом пишет РИА Новости.

По её словам, американский Минфин, вероятнее всего, к началу июня, и потенциально уже 1 июня, больше не сможет отвечать по всем правительственным обязательствам.

Глава Министерства финансов также призвала конгресс защитить кредитоспособность Соединённых Штатов, незамедлительно повысив потолок госдолга.

11 мая директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак заявила, что если в США произойдёт дефолт, то это будет иметь очень серьёзные последствия не только для Соединённых Штатов, но и для глобальной экономики.

Она призвала власти США собраться и достичь консенсуса для срочного решения этого вопроса.

Спикер палаты представителей Соединённых Штатов Кевин Маккарти сообщал, что намеченные на 12 мая переговоры лидеров конгресса с президентом Джо Байденом по госдолгу отложены при согласии всех сторон.