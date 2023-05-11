МВФ: возможный дефолт США повлияет на весь мир
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«Дефолт США будет иметь очень серьёзные последствия не только для США, но и для глобальной экономики», — сказала она на брифинге.
Угроза дефолта возникла в сложное для мировой экономики время, отметила она. Козак призвала власти США собраться и достичь консенсуса для срочного решения этого вопроса.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что возможный дефолт в стране станет разрушительным для американской экономики.
Он добавил, что готов обсудить с лидерами американского конгресса приоритеты госрасходов, но не под угрозой дефолта страны.