МВФ: возможный дефолт США повлияет на весь мир

Если в США произойдёт дефолт, то это будет иметь очень серьёзные последствия не только для Соединённых Штатов, но и для глобальной экономики. Об этом заявила директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак.

«Дефолт США будет иметь очень серьёзные последствия не только для США, но и для глобальной экономики», — сказала она на брифинге.

Угроза дефолта возникла в сложное для мировой экономики время, отметила она. Козак призвала власти США собраться и достичь консенсуса для срочного решения этого вопроса.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что возможный дефолт в стране станет разрушительным для американской экономики.

Он добавил, что готов обсудить с лидерами американского конгресса приоритеты госрасходов, но не под угрозой дефолта страны.