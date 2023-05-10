Байден согласился обсудить с лидерами конгресса госрасходы, но не под угрозой дефолта

Президент США Джо Байден заявил, что готов обсудить с лидерами американского конгресса приоритеты госрасходов, но не под угрозой дефолта страны.

«Я сказал лидерам конгресса, что собираюсь провести отдельное обсуждение моего бюджета, приоритетов в расходах, но не под угрозой краха», — приводит слова американского лидера РИА Новости.

Байден также заявил о готовности продолжить 12 мая обсуждение рисков дефолта в стране с лидерами конгресса.

Ранее спикер палаты представителей США республиканец Кевин Маккарти сообщил, что Байдену и лидерам конгресса не удалось достичь каких-либо подвижек по вопросу повышения потолка госдолга.