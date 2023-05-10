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Спикер Маккарти: Байден и лидеры конгресса не достигли подвижек по потолку госдолга

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Спикер палаты представителей США республиканец Кевин Маккарти сообщил, что американскому президенту Джо Байдену и лидерам конгресса в ходе состоявшейся встречи в Белом доме не удалось достичь каких-либо подвижек по вопросу повышения потолка госдолга.

«Участники повторили свои позиции, я не заметил никакого продвижения», — цитирует его РИА Новости.

Маккарти анонсировал ещё одну встречу, чтобы решить этот вопрос.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Байден будет обязан действовать в рамках имеющихся у него опций, если конгресс не поднимет потолок госдолга.

4 мая в Белом доме сообщили, что затяжной сценарий дефолта США может привести к потере порядка 8 млн рабочих мест.

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