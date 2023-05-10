Спикер Маккарти: Байден и лидеры конгресса не достигли подвижек по потолку госдолга
«Участники повторили свои позиции, я не заметил никакого продвижения», — цитирует его РИА Новости.
Маккарти анонсировал ещё одну встречу, чтобы решить этот вопрос.
Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Байден будет обязан действовать в рамках имеющихся у него опций, если конгресс не поднимет потолок госдолга.
4 мая в Белом доме сообщили, что затяжной сценарий дефолта США может привести к потере порядка 8 млн рабочих мест.