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Белый дом: США при затяжном дефолте рискуют потерять восемь миллионов рабочих мест

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Затяжной сценарий дефолта Соединённых Штатов может привести к около порядка восьми миллионов рабочих мест в США.

Об этом сказано в отчёте Совета экономических консультантов при Белом доме.

Как передаёт РИА Новости, анализ агентства Moody's с использованием другой модели макроэкономики пришёл к такому же выводу. Согласно этому прогнозу, при чистом увеличении потолка госдолга рост рабочих мест продолжится в течение нескольких следующих кварталов, добавив 900 тысяч рабочих мест.

Между тем, при затянувшемся сценарии дефолта потери рабочих мест составят почти восьми миллионов человек.

2 мая пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что президент США Джо Байден не планирует проводить консультации с представителями конгресса по вопросам недопущения дефолта.

Она напомнила, что при бывшем американском лидере Дональде Трампе лимит задолженности повышался трижды.

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