Белый дом: Байден не планирует консультироваться с конгрессом по вопросам дефолта

Президент США Джо Байден не планирует проводить консультации с представителями конгресса по вопросам недопущения дефолта. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Он чётко заявлял, что предотвращение дефолта — конституционная обязанность конгресса. Это не тот вопрос, по которому мы будем вести переговоры», — приводит ТАСС её слова.

Жан-Пьер напомнила, что при бывшем американском лидере Дональде Трампе лимит задолженности повышался трижды.

Ранее газета Politico со ссылкой на источники сообщала, что ряд высокопоставленных чиновников администрации США выразили обеспокоенность из-за угрозы дефолта.