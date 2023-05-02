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Белый дом: Байден не планирует консультироваться с конгрессом по вопросам дефолта

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Президент США Джо Байден не планирует проводить консультации с представителями конгресса по вопросам недопущения дефолта. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Белый дом: Байден не планирует консультироваться с конгрессом по вопросам дефолта
  • AP
  • © Andrew Harnik

«Он чётко заявлял, что предотвращение дефолта — конституционная обязанность конгресса. Это не тот вопрос, по которому мы будем вести переговоры», — приводит ТАСС её слова.

Жан-Пьер напомнила, что при бывшем американском лидере Дональде Трампе лимит задолженности повышался трижды.

Ранее газета Politico со ссылкой на источники сообщала, что ряд высокопоставленных чиновников администрации США выразили обеспокоенность из-за угрозы дефолта.

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