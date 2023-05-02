Белый дом: Байден не планирует консультироваться с конгрессом по вопросам дефолта
- AP
- © Andrew Harnik
«Он чётко заявлял, что предотвращение дефолта — конституционная обязанность конгресса. Это не тот вопрос, по которому мы будем вести переговоры», — приводит ТАСС её слова.
Жан-Пьер напомнила, что при бывшем американском лидере Дональде Трампе лимит задолженности повышался трижды.
Ранее газета Politico со ссылкой на источники сообщала, что ряд высокопоставленных чиновников администрации США выразили обеспокоенность из-за угрозы дефолта.