Politico: в Белом доме выразили опасение из-за угрозы дефолта в США

Ряд высокопоставленных чиновников администрации США выразили обеспокоенность из-за угрозы дефолта. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

В статье подчёркивается, что президент США Джо Байден и спикер палаты представителей конгресса Кевин Маккарти не проводят переговоров по повышению потолка госдолга.

«Внутри администрации существуют некоторые различия в уровне тревоги, поскольку высокопоставленные представители, сфокусированные на экономических вопросах, в частном порядке выражали большее беспокойство серьёзностью вероятности дефолта», — сказал источник на условиях анонимности.

Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что дефолт в США — «лишь вопрос времени».

В то же время директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева выразила мнение, что власти США не доведут переговоры по потолку госдолга до дефолта.