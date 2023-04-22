Politico: в Белом доме выразили опасение из-за угрозы дефолта в США
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В статье подчёркивается, что президент США Джо Байден и спикер палаты представителей конгресса Кевин Маккарти не проводят переговоров по повышению потолка госдолга.
«Внутри администрации существуют некоторые различия в уровне тревоги, поскольку высокопоставленные представители, сфокусированные на экономических вопросах, в частном порядке выражали большее беспокойство серьёзностью вероятности дефолта», — сказал источник на условиях анонимности.
Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что дефолт в США — «лишь вопрос времени».
В то же время директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева выразила мнение, что власти США не доведут переговоры по потолку госдолга до дефолта.