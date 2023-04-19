Маск назвал дефолт в США «вопросом времени»

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что дефолт в США — «лишь вопрос времени».

Как сообщает РИА Новости, таким образом в Twitter он ответил на публикацию Белого дома о том, что план республиканцев может заключаться в дефолте по долгу США.

«Учитывая расходы федерального бюджета, это вопрос времени, а не того, произойдёт ли у нас дефолт», — написал он.

Ранее глава американского Минфина Джанет Йеллен заявила, что возможный дефолт в США приведёт к утрате доверия к доллару как к резервной валюте.

В феврале глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что, если конгресс США не поднимет потолок госдолга, регулятор вряд ли сможет защитить экономику страны от последствий.