Маск назвал дефолт в США «вопросом времени»

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Американский предприниматель Илон Маск заявил, что дефолт в США — «лишь вопрос времени».
Маск назвал дефолт в США «вопросом времени»
  • AP

Как сообщает РИА Новости, таким образом в Twitter он ответил на публикацию Белого дома о том, что план республиканцев может заключаться в дефолте по долгу США.

«Учитывая расходы федерального бюджета, это вопрос времени, а не того, произойдёт ли у нас дефолт», — написал он.

Ранее глава американского Минфина Джанет Йеллен заявила, что возможный дефолт в США приведёт к утрате доверия к доллару как к резервной валюте.

В феврале глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что, если конгресс США не поднимет потолок госдолга, регулятор вряд ли сможет защитить экономику страны от последствий.

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