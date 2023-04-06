Глава МВФ: власти США не доведут переговоры по потолку госдолга до дефолта

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева выразила мнение, что власти США не доведут переговоры по потолку госдолга до дефолта.

«Они не могут допустить дефолт», — цитирует её ТАСС.

По её словам, если американские власти допустят дефолт, то все откажутся от гособлигаций США в будущем а также от использования доллара в качестве резервной валюты.

Ранее глава американского Минфина Джанет Йеллен заявила, что возможный дефолт в США приведёт к утрате доверия к доллару как к резервной валюте.

В феврале глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что, если конгресс США не поднимет потолок госдолга, регулятор вряд ли сможет защитить экономику страны от последствий.