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Министр финансов США Йеллен: стране грозит дефолт, если конгресс не поднимет потолок долга

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Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что американский лидер Джо Байден будет обязан действовать в рамках имеющихся у него опций, если конгресс на поднимет потолок госдолга.

Об этом она заявила в интервью CNBC.

«Если конгресс не поднимет потолок госдолга, президент будет обязан предпринять некоторые решения относительно того, что делать с имеющимися у нас ресурсами. Существует ряд возможных опций, но хороших опций нет», — отметила она.

Ранее Йеллен сообщила, что использование Байденом поправки к Конституции для избежания дефолта в обход конгресса приведёт к конституционному кризису.

4 мая в Белом доме сообщили, что затяжной сценарий дефолта США может привести к потере порядка 8 млн рабочих мест.

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