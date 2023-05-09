Министр финансов США Йеллен: стране грозит дефолт, если конгресс не поднимет потолок долга
Об этом она заявила в интервью CNBC.
«Если конгресс не поднимет потолок госдолга, президент будет обязан предпринять некоторые решения относительно того, что делать с имеющимися у нас ресурсами. Существует ряд возможных опций, но хороших опций нет», — отметила она.
Ранее Йеллен сообщила, что использование Байденом поправки к Конституции для избежания дефолта в обход конгресса приведёт к конституционному кризису.
4 мая в Белом доме сообщили, что затяжной сценарий дефолта США может привести к потере порядка 8 млн рабочих мест.