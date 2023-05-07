Йеллен предрекла кризис в случае, если Байден применит поправку для избежания дефолта
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«Нам не следует оказываться в ситуации, когда придётся обдумывать, может ли президент решать вопрос долга. Это будет конституционный кризис», — сказала она в интервью телеканалу ABC News.
По словам Йеллен, приоритет правительства — сделать так, чтобы конгресс повысил потолок госдолга.
«Что делать, если конгресс провалится в своей ответственности? Хороших вариантов попросту нет. И те, что вы указали, — среди таких нехороших опций», — пояснила министр.
Она добавила, что на данный момент возможности американского ведомства проводить экстраординарные меры для избежания дефолта подходят к концу.
В то же время директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева выразила мнение, что власти США не доведут переговоры по потолку госдолга до дефолта.