В Минфине США заявили о заканчивающихся экстраординарных мерах для избежания дефолта

Глава Минфина США Джанет Йеллен в эфире телеканала ABC News заявила, что возможности американского ведомства проводить экстраординарные меры для избежания дефолта подходят к концу.

«Мы используем экстраординарные меры уже на протяжении нескольких месяцев. Наша возможность делать это подходит к концу», — цитирует её РИА Новости.

Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что дефолт в США — «лишь вопрос времени».

В то же время директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева выразила мнение, что власти США не доведут переговоры по потолку госдолга до дефолта.