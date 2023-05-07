В Минфине США заявили о заканчивающихся экстраординарных мерах для избежания дефолта
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«Мы используем экстраординарные меры уже на протяжении нескольких месяцев. Наша возможность делать это подходит к концу», — цитирует её РИА Новости.
Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что дефолт в США — «лишь вопрос времени».
В то же время директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева выразила мнение, что власти США не доведут переговоры по потолку госдолга до дефолта.