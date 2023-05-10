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Байден заявил, что возможный дефолт станет разрушительным для американской экономики

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Президент США Джо Байден заявил, что возможный дефолт в стране в случае, если не удастся достичь договорённостей по повышению потолка госдолга, станет разрушительным для американской экономики.

«И я думаю, он (спикер палаты представителей США Кевин Маккарти. — RT) знает, что дефолт станет разрушительным», — цитирует американского лидера РИА Новости.

Байден добавил, что допускает возможность кратковременного повышения потолка госдолга.

Ранее спикер палаты представителей США республиканец Кевин Маккарти сообщил, что Байдену и лидерам конгресса не удалось достичь каких-либо подвижек по вопросу повышения потолка госдолга.

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