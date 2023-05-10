Байден заявил, что возможный дефолт станет разрушительным для американской экономики
«И я думаю, он (спикер палаты представителей США Кевин Маккарти. — RT) знает, что дефолт станет разрушительным», — цитирует американского лидера РИА Новости.
Байден добавил, что допускает возможность кратковременного повышения потолка госдолга.
Ранее спикер палаты представителей США республиканец Кевин Маккарти сообщил, что Байдену и лидерам конгресса не удалось достичь каких-либо подвижек по вопросу повышения потолка госдолга.