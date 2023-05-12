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Спикер Маккарти подтвердил, что переговоры по госдолгу отложены при согласии всех сторон

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Спикер палаты представителей Соединённых Штатов Кевин Маккарти сообщил, что намеченные на 12 мая переговоры лидеров конгресса с президентом Джо Байденом по госдолгу отложены при согласии всех сторон.

Об этом информирует NBC.

«Мы собираемся встретиться снова», — отметил Маккарти.

Он добавил, что все участники согласились с необходимостью отсрочки, и это не следует трактовать как «признак провала переговоров».

Ранее Байден высказал мнение, что возможное объявление дефолта в США, если конгресс не сможет договориться о повышении потолка госдолга, станет причиной экономических проблем во всём мире.

Глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что в случае дефолта Пентагон не смог бы стабильно выплачивать заработную плату вооружённым силам.

Он подчеркнул, что это сильно ударит по карману военных и граждан.

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