Спикер Маккарти подтвердил, что переговоры по госдолгу отложены при согласии всех сторон
Об этом информирует NBC.
«Мы собираемся встретиться снова», — отметил Маккарти.
Он добавил, что все участники согласились с необходимостью отсрочки, и это не следует трактовать как «признак провала переговоров».
Ранее Байден высказал мнение, что возможное объявление дефолта в США, если конгресс не сможет договориться о повышении потолка госдолга, станет причиной экономических проблем во всём мире.
Глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что в случае дефолта Пентагон не смог бы стабильно выплачивать заработную плату вооружённым силам.
Он подчеркнул, что это сильно ударит по карману военных и граждан.