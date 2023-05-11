В Пентагоне заявили, что не смогли бы обеспечить ВС США стабильную зарплату при дефолте

В случае дефолта Пентагон не смог бы стабильно выплачивать заработную плату вооружённым силам, заявил глава Минобороны США Ллойд Остин.

«В реальности это (дефолт. — RT) будет значить, что мы в некоторых случаях не сможем платить нашим военным в какой бы то ни было степени стабильно», — цитирует его ТАСС.

В ходе выступления в конгрессе США глава Пентагона подчеркнул, что это сильно ударит по карману военных и граждан.

Ранее Байден заявил, что возможный дефолт в стране станет разрушительным для американской экономики.

Он добавил, что готов обсудить с лидерами американского конгресса приоритеты госрасходов, но не под угрозой дефолта страны.