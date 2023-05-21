Байден: США никогда не объявляли дефолт и не объявят
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«Америка никогда не объявляла дефолт, дефолт по долговым обязательствам, и никогда не объявит», — приводит ТАСС слова Байдена на полях саммита G7 в Хиросиме.
Он отметил, что четверо лидеров конгресса США согласны с ним, что дефолт объявлять не следует.
Ранее Байден не стал исключать возможность дефолта, ответственность за это он заранее возложил на республиканцев в конгрессе.
Инвестор Джим Роджерс заявил, что американский доллар начинает утрачивать лидирующие позиции, поскольку Соединённые Штаты являются самым большим должником в мире.