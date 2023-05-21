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Байден: США никогда не объявляли дефолт и не объявят

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США никогда не объявляли дефолт по долговым обязательствам и не сделают этого, заявил американский президент Джо Байден.
Байден: США никогда не объявляли дефолт и не объявят
  • Gettyimages.ru

«Америка никогда не объявляла дефолт, дефолт по долговым обязательствам, и никогда не объявит», — приводит ТАСС слова Байдена на полях саммита G7 в Хиросиме.

Он отметил, что четверо лидеров конгресса США согласны с ним, что дефолт объявлять не следует.

Ранее Байден не стал исключать возможность дефолта, ответственность за это он заранее возложил на республиканцев в конгрессе.

Инвестор Джим Роджерс заявил, что американский доллар начинает утрачивать лидирующие позиции, поскольку Соединённые Штаты являются самым большим должником в мире.

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