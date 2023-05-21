Байден не стал исключать возможность дефолта в США

Президент США Джо Байден не стал исключать возможность дефолта, ответственность за это он заранее возложил на республиканцев в конгрессе.

«Я не могу гарантировать, что они не спровоцируют дефолт, сотворив что-нибудь возмутительное», — сказал американский президент на пресс-конференции в Хиросиме по итогам саммита G7. Его слова приводит РИА Новости.

Как отметил политик, администрация сейчас изучает возможность применения президентских полномочий для избежания дефолта в рамках 14-й поправки к американской Конституции.

Ранее Байден сказал, что у лидеров конгресса есть понимание того, что нельзя допускать дефолт в стране, который станет катастрофой для американской экономики и американского народа.

Инвестор Джим Роджерс заявил, что американский доллар начинает утрачивать лидирующие позиции, поскольку Соединённые Штаты являются самым большим должником в мире.