Байден заявил о наличии у лидеров конгресса понимания важности недопущения дефолта

Президент США Джо Байден заявил, что у лидеров конгресса есть понимание того, что нельзя допускать дефолт в стране.

«Я уверен, что мы достигнем соглашения по бюджету. Дефолта Америки не будет. Каждый присутствовавший (на вчерашней встрече в Белом доме. — RT) руководитель понимает последствия неуплаты по счетам», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, дефолт станет катастрофой для американской экономики и американского народа.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил, что Байден вынужден отменить свои поездки в Австралию и Папуа — Новую Гвинею из-за ситуации вокруг госдолга Соединённых Штатов.

Инвестор Джим Роджерс заявил, что американский доллар начинает утрачивать лидирующие позиции, поскольку Соединённые Штаты являются самым большим должником в мире.