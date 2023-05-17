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Байден заявил о наличии у лидеров конгресса понимания важности недопущения дефолта

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Президент США Джо Байден заявил, что у лидеров конгресса есть понимание того, что нельзя допускать дефолт в стране.
Байден заявил о наличии у лидеров конгресса понимания важности недопущения дефолта
  • AP
  • © Evan Vucci

«Я уверен, что мы достигнем соглашения по бюджету. Дефолта Америки не будет. Каждый присутствовавший (на вчерашней встрече в Белом доме. — RT) руководитель понимает последствия неуплаты по счетам», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, дефолт станет катастрофой для американской экономики и американского народа.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил, что Байден вынужден отменить свои поездки в Австралию и Папуа — Новую Гвинею из-за ситуации вокруг госдолга Соединённых Штатов.

Инвестор Джим Роджерс заявил, что американский доллар начинает утрачивать лидирующие позиции, поскольку Соединённые Штаты являются самым большим должником в мире.

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