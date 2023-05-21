NYT: лидеры G7 собрались, чтобы пожаловаться на отсутствие поддержки среди сограждан
По его словам, саммит «Большой семёрки» превратился в «клуб одиноких сердец», где каждый из лидеров может «пожаловаться» и обменяться идеями о том, как снова «завоевать благосклонность» общества и избирателей.
«По тем или иным причинам каждый лидер находится в затруднительном положении», — резюмировал обозреватель.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский принял участие в рабочей сессии по Украине в рамках саммита стран G7 в Хиросиме.
Также в Bloomberg выразили мнение, что визит Зеленского на саммит G7 в Хиросиме может стать «ловушкой».