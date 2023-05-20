Bloomberg: визит Зеленского на саммит G7 в Хиросиме может стать «ловушкой»
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Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного бразильского чиновника.
Он назвал «импровизированное» присутствие на саммите украинского президента Владимира Зеленского «потенциальной ловушкой» для участников, не входящих в «Большую семёрку».
20 мая Зеленский прибыл в Японию на саммит стран G7 в Хиросиме.
Также в Киеве заявляли, что Зеленский добивается встречи с президентом США Джо Байденом в Хиросиме.