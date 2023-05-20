Bloomberg: визит Зеленского на саммит G7 в Хиросиме может стать «ловушкой»

Саммит G7 в Хиросиме, на который прибыли представители государств, не входящих в «группу семи», может оказаться «ловушкой».

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного бразильского чиновника.

Он назвал «импровизированное» присутствие на саммите украинского президента Владимира Зеленского «потенциальной ловушкой» для участников, не входящих в «Большую семёрку».

20 мая Зеленский прибыл в Японию на саммит стран G7 в Хиросиме.

Также в Киеве заявляли, что Зеленский добивается встречи с президентом США Джо Байденом в Хиросиме.