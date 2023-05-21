Зеленский принял участие в обсуждении Украины в рамках саммита G7

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в рабочей сессии по Украине в рамках саммита стран G7 в Хиросиме.

Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что перед началом мероприятия участники сделали совместное фото.

«Зеленского поставили почти посередине — он оказался слева от стоящего в центре премьера Японии Фумио Кисиды», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль проведёт первую личную встречу с Владимиром Зеленским на полях саммита G7 в Хиросиме.

Также 21 мая в Хиросиме планируется встреча президента США Джо Байдена с Владимиром Зеленским.