Зеленский принял участие в обсуждении Украины в рамках саммита G7
Об этом информирует РИА Новости.
Отмечается, что перед началом мероприятия участники сделали совместное фото.
«Зеленского поставили почти посередине — он оказался слева от стоящего в центре премьера Японии Фумио Кисиды», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль проведёт первую личную встречу с Владимиром Зеленским на полях саммита G7 в Хиросиме.
Также 21 мая в Хиросиме планируется встреча президента США Джо Байдена с Владимиром Зеленским.